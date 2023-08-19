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Кузьмичева Татьяна Павловна

Место рождения

Шурговаш, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Шурговаш, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмичев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмичев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмичев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмичев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
?.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмичев Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмичев Алексей Васильевич

Смерть
1970
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