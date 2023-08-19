Кузьмичева Татьяна Павловна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
?.01.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1970