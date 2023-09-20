Ершова (Глазырина) Арина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Глазырина) Арина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1986

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1960 г.р.

Муж

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1986

Отец: Глазырин Владимир Юрьевич

Мать: Глазырина Елена Николаевна

Образование
С 01.09.1992 по ?.06.1996
Снежинск, Снежинский, Челябинская область
Школа №117
Образование
С 01.09.1996 по 25.06.2003
Снежинск, Снежинский, Челябинская область
Школа №125
Образование
С 01.09.2003 по ?.07.2008
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
ЮУрГУ специалитет «Математика»
Бракосочетание
23.09.2006

Муж: Ершов Александр Викторович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Образование
С 01.09.2008 по ?.07.2012
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
ЮУрГУ аспирантура
Получение учёной степени
?.07.2012
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
кандидат ф.-м.н.
Работа или профессия
С ?.10.2012
Снежинск, Снежинский, Челябинская область
НТО-2 научный сотрудник | ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина»
Рождение ребёнка
26.03.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ершов Александр Викторович

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