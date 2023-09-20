Ершова (Глазырина) Арина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1986
Образование
С 01.09.1992 по ?.06.1996
Школа №117
Образование
С 01.09.1996 по 25.06.2003
Школа №125
Образование
С 01.09.2003 по ?.07.2008
ЮУрГУ специалитет «Математика»
Бракосочетание
23.09.2006
Образование
С 01.09.2008 по ?.07.2012
ЮУрГУ аспирантура
Получение учёной степени
?.07.2012
кандидат ф.-м.н.
Работа или профессия
С ?.10.2012
НТО-2 научный сотрудник | ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина»
Рождение ребёнка
26.03.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ершов Александр Викторович