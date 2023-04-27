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von Schauenburg-Holstein Johann I

Место рождения

Holstein, Germany

Дата рождения

Около 1229

Дата смерти

20.04.1263

Пол

Мужской

Отец

Около 1186 г.р.

Мать

Около 1200 г.р.

Жена

Около 1230 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1229

Отец: Von Schauenburg-Holstein Adolph

Мать: Von Der Lippe Heilwig

Holstein, Germany
Бракосочетание
1250

Жена: Von Sachsen-Wittenberg Elisabeth

Рождение ребёнка
Около 1260

Дочь: Gräfin Von Schwerin Elisabeth

Мать ребёнка: Von Sachsen-Wittenberg Elisabeth

Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Greve av Holstein-Kiel 1238-63, married in 1250.
Смерть
20.04.1263