von Schauenburg-Holstein Johann I
Место рожденияHolstein, Germany
Дата рожденияОколо 1229
Дата смерти20.04.1263
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1229
Отец: Von Schauenburg-Holstein Adolph
Мать: Von Der Lippe Heilwig
Holstein, Germany
Бракосочетание
1250
Рождение ребёнка
Около 1260
Дочь: Gräfin Von Schwerin Elisabeth
Мать ребёнка: Von Sachsen-Wittenberg Elisabeth
Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Greve av Holstein-Kiel 1238-63, married in 1250.
Смерть
20.04.1263