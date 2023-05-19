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Чернов Серафим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1950

Сын: Чернов Дмитрий Серафимович

Мать ребёнка: Чернова Александра Семеновна

Рождение ребёнка
03.09.1952

Дочь: Кравчук Таисия Серафимовна

Мать ребёнка: Чернова Александра Семеновна

Рождение ребёнка
29.09.1967

Дочь: Евдокимова Ирина Серафимовна

Мать ребёнка: Кочетова Зинаида Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гвоздева Лариса Серафимовна

Мать ребёнка: Чернова Александра Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Александра Семеновна

Смерть
Неизвестно