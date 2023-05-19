Чернов Серафим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1950
Сын: Чернов Дмитрий Серафимович
Мать ребёнка: Чернова Александра Семеновна
Рождение ребёнка
03.09.1952
Дочь: Кравчук Таисия Серафимовна
Мать ребёнка: Чернова Александра Семеновна
Рождение ребёнка
29.09.1967
Дочь: Евдокимова Ирина Серафимовна
Мать ребёнка: Кочетова Зинаида Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гвоздева Лариса Серафимовна
Мать ребёнка: Чернова Александра Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно