Ульяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анисимова Аксинья Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Иванов
Богородицкое, Свердловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Иванов
Смерть
Неизвестно