Ульяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анисимова Аксинья Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Иванов

Богородицкое, Свердловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Иванов

Смерть
Неизвестно
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