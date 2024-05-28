Огорелышева Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: (Огорелышева) Галина Гавриловна
Отец ребёнка: Огорелышев Гаврил Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: (Огорелышева) Валентина Гавриловна
Отец ребёнка: Огорелышев Гаврил Григорьевич
Смерть
Неизвестно