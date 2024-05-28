Огорелышева Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огорелышева Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1891 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огорелышев Гаврил Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: (Огорелышева) Галина Гавриловна

Отец ребёнка: Огорелышев Гаврил Григорьевич

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: (Огорелышева) Валентина Гавриловна

Отец ребёнка: Огорелышев Гаврил Григорьевич

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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