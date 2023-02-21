Тимофеенкова Дина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеенкова Дина Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофеенков Егор Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1966

Дочь: Шерстнёва Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Шерстнёв Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шерстнёв Александр Михайлович

Отец ребёнка: Шерстнёв Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерстнёв Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно
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