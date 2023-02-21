Тимофеенкова Дина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимофеенков Егор Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1966
Дочь: Шерстнёва Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Шерстнёв Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шерстнёв Александр Михайлович
Отец ребёнка: Шерстнёв Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно