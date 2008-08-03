Гордеева (Никешина) Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Никешина) Зоя Николаевна

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Место рождения

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

11.03.1926

Дата смерти

03.08.2008

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.02.1954

Сын: Гордеев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Гордеев Николай Федорович

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордеев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Гордеев Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордеев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Гордеев Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Топорищева Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Гордеев Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордеев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордеев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
03.08.2008
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