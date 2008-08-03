Гордеева (Никешина) Зоя Николаевна
Место рождения
Дата рождения11.03.1926
Дата смерти03.08.2008
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1954
Сын: Гордеев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Гордеев Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордеев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Гордеев Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордеев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Гордеев Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Топорищева Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Гордеев Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордеев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордеев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
03.08.2008