Терехов Пётр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехов Пётр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудряшов Петр

Мать: Терехова неизв

Рождение ребёнка
21.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терехова Татьяна Александровна

Москва, город федерального значения Москва
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Рождение ребёнка
18.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терехова Татьяна Александровна

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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