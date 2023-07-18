Терехов Пётр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кудряшов Петр
Мать: Терехова неизв
Рождение ребёнка
21.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терехова Татьяна Александровна
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Рождение ребёнка
18.06.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терехова Татьяна Александровна
Смерть
Неизвестно