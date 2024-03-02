Иванова Марфа Пахомовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Марфа Пахомовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1925

Сын: Худяков Семен Евлампиевич Алентьевич

Отец ребёнка: Худяков Евлампий Яковлевич

Бубенщиково, Николаевская волость, Барнаульский уезд
В книге актов о рождении записано имя отца Алентьевич, (настоящее имя отца Евлампий)
Смерть
Неизвестно
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