Иванова Марфа Пахомовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.05.1925
Сын: Худяков Семен Евлампиевич Алентьевич
Отец ребёнка: Худяков Евлампий Яковлевич
Бубенщиково, Николаевская волость, Барнаульский уезд
В книге актов о рождении записано имя отца Алентьевич, (настоящее имя отца Евлампий)
Смерть
Неизвестно