Овсянников Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянников Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овсянников Александр

Мать ребёнка: Овсянникова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овсянников Николай

Мать ребёнка: Овсянникова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овсянников Василий

Мать ребёнка: Овсянникова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овсянников Константин

Мать ребёнка: Овсянникова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянникова Екатерина

Смерть
Неизвестно
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