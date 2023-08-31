Грачева (Гамзина) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1903
Отец: Гамзин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1922
Дочь: Битютская Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Грачев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
15.08.1925
Дочь: Юлия Сергевна
Отец ребёнка: Грачев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
13.01.1934
Дочь: Ростовцева Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Грачев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
26.04.1938
Дочь: Хохлова Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Грачев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
20.05.1940
Дочь: Срывкова Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Грачев Сергей Петрович
Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно