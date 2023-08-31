Грачева (Гамзина) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачева (Гамзина) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1903

Отец: Гамзин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1922

Дочь: Битютская Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Грачев Сергей Петрович

Рождение ребёнка
15.08.1925

Дочь: Юлия Сергевна

Отец ребёнка: Грачев Сергей Петрович

Рождение ребёнка
13.01.1934

Дочь: Ростовцева Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Грачев Сергей Петрович

Рождение ребёнка
26.04.1938

Дочь: Хохлова Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Грачев Сергей Петрович

Рождение ребёнка
20.05.1940

Дочь: Срывкова Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Грачев Сергей Петрович

Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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