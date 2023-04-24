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Митяшина Галина Вениаминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1954

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1978

Дочь: Митяшина Марина Михайловна

Отец ребёнка: Митяшин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
24.02.1982

Дочь: Шабалина Митяшина Елена Михайловна

Отец ребёнка: Митяшин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
03.06.1985

Дочь: Федосеева Митяшина Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Митяшин Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митяшин Михаил Васильевич