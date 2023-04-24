Митяшина Галина Вениаминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1978
Дочь: Митяшина Марина Михайловна
Отец ребёнка: Митяшин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
24.02.1982
Дочь: Шабалина Митяшина Елена Михайловна
Отец ребёнка: Митяшин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
03.06.1985
Дочь: Федосеева Митяшина Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Митяшин Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно