(VanDermolen) Julia
Место рожденияSpitalfields London, London
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Spitalfields London, London
Бракосочетание
Около 1895
Муж: Van Der Molen Dave
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Rebecca
Отец ребёнка: Van Der Molen Dave
Место жительства
02.04.1911
13. Kings Block Stoney Lane, Houndsditch, London, England
Смерть
Неизвестно