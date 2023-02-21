(VanDermolen) Julia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(VanDermolen) Julia

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Место рождения

Spitalfields London, London

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Spitalfields London, London
Бракосочетание
Около 1895

Муж: Van Der Molen Dave

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Rebecca

Отец ребёнка: Van Der Molen Dave

Место жительства
02.04.1911
13. Kings Block Stoney Lane, Houndsditch, London, England
Смерть
Неизвестно
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