Бессмертных Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессмертных Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Ивашкевич Любовь Александровна

Мать ребёнка: Бессмертных Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Бессмертных Сергей Александрович

Мать ребёнка: Бессмертных Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бессмертных Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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