Бессмертных Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Ивашкевич Любовь Александровна
Мать ребёнка: Бессмертных Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Бессмертных Сергей Александрович
Мать ребёнка: Бессмертных Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно