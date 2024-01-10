Рудковский Винцент
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анджейчик Сабина
Мать ребёнка: Винцета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рутковский Станислав
Мать ребёнка: Винцета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудковский (белосток-Лисы) Эдвард
Мать ребёнка: Винцета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Винцета
Смерть
Неизвестно