Рудковский Винцент — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудковский Винцент

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анджейчик Сабина

Мать ребёнка: Винцета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рутковский Станислав

Мать ребёнка: Винцета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудковский (белосток-Лисы) Эдвард

Мать ребёнка: Винцета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Винцета

Смерть
Неизвестно
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