Аким Яков Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аким Яков Лазаревич

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Место рождения

Галич, город Галич, Костромская область

Дата рождения

15.12.1923

Дата смерти

21.10.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
С 1923
Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
С 1933
Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
21.10.2013
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2013
Москва, город федерального значения Москва
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