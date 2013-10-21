Аким Яков Лазаревич
Место рождения
Дата рождения15.12.1923
Дата смерти21.10.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1923
Место жительства
С 1933
Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
21.10.2013
Место жительства
По 2013