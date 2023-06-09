Гриценко (Покотило) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриценко (Покотило) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Шабалинов, Чернігівська область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Покотило Григорий Васильевич

Мать: не указана

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Гриценко Савва Миронович

Отец ребёнка: Гриценко Мирон Назарьевич

Шабалинов, Чернігівська область
Бракосочетание
1841

Муж: Гриценко Мирон Назарьевич

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Гриценко Даниил Миронович

Отец ребёнка: Гриценко Мирон Назарьевич

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Гриценко Василий Миронович

Отец ребёнка: Гриценко Мирон Назарьевич

Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно