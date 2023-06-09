Гриценко (Покотило) Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Покотило Григорий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Гриценко Мирон Назарьевич
Бракосочетание
1841
Рождение ребёнка
1843
Сын: Гриценко Даниил Миронович
Отец ребёнка: Гриценко Мирон Назарьевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Гриценко Василий Миронович
Отец ребёнка: Гриценко Мирон Назарьевич
Смерть
Неизвестно