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Самохина (Сидякина) Людмила Павловна
Самохина (Сидякина) Людмила Павловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1939
Пол
Женский
Отец
Сидякин Павел Михайлович
1905 г.р.
Мать
Сидякина (Рыбина) Мария Дмитриевна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Сидякин Павел Михайлович
Мать:
Сидякина Мария Дмитриевна
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