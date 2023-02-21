Симбирцев Вениамин Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симбирцев Вениамин Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Симбирцева Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симбирцев Алексей Вениаминович

Мать ребёнка: Симбирцева Галина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симбирцева Галина Алексеевна

Смерть
1989
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