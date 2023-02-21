Симбирцев Вениамин Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Симбирцева Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симбирцев Алексей Вениаминович
Мать ребёнка: Симбирцева Галина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1989