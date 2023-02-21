Кулиш Дмитрий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1920
Дочь: Кулиш Клавдия Дмитриевна
Мать ребёнка: Кулиш Мария Емельяновна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви села Сары-Булат Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1920
Проживал в селе Балки Балковской волости Мелитопольского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулиш Мария Емельяновна
Смерть
Неизвестно