Кулиш Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулиш Дмитрий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1920

Дочь: Кулиш Клавдия Дмитриевна

Мать ребёнка: Кулиш Мария Емельяновна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви села Сары-Булат Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1920
Проживал в селе Балки Балковской волости Мелитопольского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулиш Мария Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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