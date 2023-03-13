Некрасова (Суевалова) Маша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Суевалова) Маша

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Суевалов Фаддей Гурьянович

Мать: Суевалова Евдокия Капитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1974
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