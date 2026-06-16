Зыкова Наталия Николаевна
женский, родилась 1847
умерла 15.09.1897 ст., Редкая, Барабинский округ, Сибирский край
Супруги
Зыков Михаил Устинович1841 г.р.
Дети
Зыков? Тимофей Степанович?14.02.1869 ст. г.р.
(Зыкова?) Афанасия Тимофеевна?29.01.1870 ст. г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Восприемник
16.01.1867 ст.
Рождение ребёнка
14.02.1869 ст.
Сын: Зыков? Тимофей Степанович?
Отец ребёнка: не указан
Восприемник
03.01.1870 ст.
Рождение ребёнка
29.01.1870 ст.
Дочь: (Зыкова?) Афанасия Тимофеевна?
Отец ребёнка: не указан
Восприемник
14.06.1870 ст.
Восприемник
16.01.1872 ст.
Рождение ребёнка
03.06.1872 ст.
Дочь: (Зыкова?) Мария Васильевна?
Отец ребёнка: не указан
Восприемник
22.07.1872 ст.
Рождение ребёнка
12.07.1873 ст.
Дочь: (Зыкова?) Ольга Ивановна ?
Отец ребёнка: не указан
Восприемник
18.10.1873 ст.
Восприемник
01.08.1877 ст.
Восприемник
28.08.1877 ст.
Восприемник
02.07.1878 ст.
Восприемник
31.08.1878 ст.
Восприемник
01.09.1885 ст.
Восприемник
29.10.1887 ст.
Восприемник
05.02.1896 ст.
Смерть
15.09.1897 ст.
Похороны
21.09.1897 ст.