Зыкова Наталия Николаевна 1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Зыкова Наталия Николаевна

Автор
АК
Колотова А.

женский, родилась 1847

умерла 15.09.1897 ст., Редкая, Барабинский округ, Сибирский край

Супруги
Зыков Михаил Устинович1841 г.р.
Дети
Зыков? Тимофей Степанович?14.02.1869 ст. г.р.
(Зыкова?) Афанасия Тимофеевна?29.01.1870 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Михаил Устинович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Барабинский округ, Сибирский край

Восприемник
16.01.1867 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Павел Дмитриевич Непомнющий

Рождение ребёнка
14.02.1869 ст.

Сын: Зыков? Тимофей Степанович?

Отец ребёнка: не указан

Редкая, Барабинский округ, Сибирский край

Архивный документ | ИА Омской области (ИАОО), фонд №16, опись №5, дело №12, стр. 722

Восприемник
03.01.1870 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Степан Васильевич Брюханов

Рождение ребёнка
29.01.1870 ст.

Дочь: (Зыкова?) Афанасия Тимофеевна?

Отец ребёнка: не указан

Редкая, Барабинский округ, Сибирский край

Архивный документ | ИА Омской области (ИАОО), фонд №16, опись №5, дело №16, стр. 742

Восприемник
14.06.1870 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Калерия Калистратовна Томилова

Восприемник
16.01.1872 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Василий Сергеевич Курлянинов

Рождение ребёнка
03.06.1872 ст.

Дочь: (Зыкова?) Мария Васильевна?

Отец ребёнка: не указан

Редкая, Барабинский округ, Сибирский край

Архивный документ | ИА Омской области (ИАОО), фонд №16, опись №5, дело №25, стр. 467

Восприемник
22.07.1872 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Марина Ивановна Курлянинова

Рождение ребёнка
12.07.1873 ст.

Дочь: (Зыкова?) Ольга Ивановна ?

Отец ребёнка: не указан

Редкая, Барабинский округ, Сибирский край

Архивный документ | ИА Омской области (ИАОО), фонд №16, опись №5, дело №30, стр. 890

Восприемник
18.10.1873 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Роман Дмитриевич Соскин

Восприемник
01.08.1877 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Евдокия Александровна Лапина

Восприемник
28.08.1877 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Наталия Дмитриевна Соскина

Восприемник
02.07.1878 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Марфа Афанасьевна Квашнина

Восприемник
31.08.1878 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Адриан Романович Филиппов

Восприемник
01.09.1885 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Марфа Михайловна Осинцева

Восприемник
29.10.1887 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Илларион Павлович Зенков

Восприемник
05.02.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Феодотия Андреевна Колесникова

Смерть
15.09.1897 ст.
Редкая, Барабинский округ, Сибирский край

Причина смерти: от старости | Архивный документ | ГАНО (Новосибирск) Д-156, оп.1, д.4584, л. 115об-116

Похороны
21.09.1897 ст.

на устроенном кладбище

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