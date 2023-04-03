Мельникова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Бесова Елизавета Афанасьевна
Отец ребёнка: Мельников Афанасий
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Мельников Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестерикова Анисья Афанасьевна
Отец ребёнка: Мельников Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Мельников Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Афанасий