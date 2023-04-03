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Мельникова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Бесова Елизавета Афанасьевна

Отец ребёнка: Мельников Афанасий

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Мельников Афанасий

Мельникова, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестерикова Анисья Афанасьевна

Отец ребёнка: Мельников Афанасий

Мельникова, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Мельников Афанасий

Мельникова, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Афанасий