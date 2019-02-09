Жиленкова (Петрунина) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖиленкова (Петрунина) Анастасия Петровна

Жиленкова (Петрунина) Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1949

Дата смерти

09.02.2019

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1949

Отец: Петрунин Петр Никонорович

Мать: Петрунина Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
27.05.1971

Сын: Жиленков Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Жиленков Анатолий Аркадьевич

Бракосочетание
27.08.1971

Муж: Жиленков Анатолий Аркадьевич

Рождение ребёнка
18.04.1979

Дочь: Елистратова Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Жиленков Анатолий Аркадьевич

Смерть
09.02.2019
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close