Жиленкова (Петрунина) Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1949
Дата смерти09.02.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1949
Рождение ребёнка
27.05.1971
Сын: Жиленков Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Жиленков Анатолий Аркадьевич
Бракосочетание
27.08.1971
Рождение ребёнка
18.04.1979
Дочь: Елистратова Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Жиленков Анатолий Аркадьевич
Смерть
09.02.2019