Алексей Иванов
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Иван Кондратьев
Мать: Анна Захарова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Емельян Алексеевич
Мать ребёнка: Устинья Сысоева
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Устинья Сысоева
Рождение ребёнка
1820
Сын: Тит Алексеевич
Мать ребёнка: Устинья Сысоева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Сысоева
Смерть
Неизвестно