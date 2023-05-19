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Алексей Иванов

Место рождения

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Иван Кондратьев

Мать: Анна Захарова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Емельян Алексеевич

Мать ребёнка: Устинья Сысоева

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Устинья Сысоева

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Тит Алексеевич

Мать ребёнка: Устинья Сысоева

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Сысоева

Смерть
Неизвестно