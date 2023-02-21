Обухова Евдокия (Дуся) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухова Евдокия (Дуся) Васильевна

Обухова Евдокия (Дуся) Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
1960

Сын: Обухов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Обухов Василий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Василий Фёдорович

Смерть
2001
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close