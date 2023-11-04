Соловьев Юрий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1940
Отец: Соловьев Илья Тихонович
Мать: Иванова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
21.10.1965
Мать ребёнка: Соловьева Валентина
Рождение ребёнка
29.09.1977
Дочь: Соловьева Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: Соловьева Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьева Валентина
Смерть
Неизвестно