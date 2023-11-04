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Соловьев Юрий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1940

Отец: Соловьев Илья Тихонович

Мать: Иванова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
21.10.1965

Сын: Соловьев Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: Соловьева Валентина

Рождение ребёнка
29.09.1977

Дочь: Соловьева Светлана Юрьевна

Мать ребёнка: Соловьева Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Валентина

Смерть
Неизвестно
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