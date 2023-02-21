Васильева Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Антонина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Байдаков Василий Арсеньевич

Отец ребёнка: Байдаков Арсений Терентьевич

Греблево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байдаков Арсений Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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