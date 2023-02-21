Васильева Антонина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Байдаков Василий Арсеньевич
Отец ребёнка: Байдаков Арсений Терентьевич
Греблево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно