Владимиров Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти28.10.1902 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
15.10.1872 ст.
Иоанно-Богословский Новопогостинский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Исправляющий дела дьячка Иоанно-Богословской Кохтошской церкви Грязовецкого уезда посвящён в стихарь.
Работа или профессия
21.06.1873 ст.
Сосновка, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Перемещён на причетническое место к Благовещенской Емской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
16.09.1873 ст.
Поручители: по жениху -Грязовецкого уезда Георгиевской Подболотской церкви священник Константин Авдуевский и Воскресенской Великорецкой церкви дьякон Алексей Воскресенский; по невесте - Вологодской Ки... Показать все
Работа или профессия
31.05.1878 ст.
Перемещён на место псаломщика при Успенской Чернецкой церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
17.07.1878 ст.
Сын: Владимиров Николай Александрович
Мать ребёнка: Владимирова Евгения Васильевна
Восприемник: родной дядя, подпоручик 46-го Днепровского полка Аполлон Николаевич Владимиров.
Работа или профессия
23.03.1879 ст.
Рукоположен в сан диакона.
Рождение ребёнка
1880
Сын: Владимиров Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Владимирова Евгения Васильевна
Работа или профессия
22.11.1885 ст.
Определён на штатное диаконское место.
Рождение ребёнка
1885
Сын: Владимиров Василий Александрович
Мать ребёнка: Владимирова Евгения Васильевна
Работа или профессия
20.05.1891 ст.
Уволен за штат.
Смерть
28.10.1902 ст.
Псаломщик Успенской Чернецкой церкви, 48 лет, от удушья.