Владимиров Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимиров Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

28.10.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
15.10.1872 ст.
Иоанно-Богословский Новопогостинский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Исправляющий дела дьячка Иоанно-Богословской Кохтошской церкви Грязовецкого уезда посвящён в стихарь.
Работа или профессия
21.06.1873 ст.
Сосновка, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Перемещён на причетническое место к Благовещенской Емской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
16.09.1873 ст.

Жена: Владимирова Евгения Васильевна

Турундаево, Турундаевская волость, Вологодский уезд
Поручители: по жениху -Грязовецкого уезда Георгиевской Подболотской церкви священник Константин Авдуевский и Воскресенской Великорецкой церкви дьякон Алексей Воскресенский; по невесте - Вологодской Ки... Показать все
Работа или профессия
31.05.1878 ст.
Скородумка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Перемещён на место псаломщика при Успенской Чернецкой церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
17.07.1878 ст.

Сын: Владимиров Николай Александрович

Мать ребёнка: Владимирова Евгения Васильевна

Турундаево, Турундаевская волость, Вологодский уезд
Восприемник: родной дядя, подпоручик 46-го Днепровского полка Аполлон Николаевич Владимиров.
Работа или профессия
23.03.1879 ст.
Скородумка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен в сан диакона.
Рождение ребёнка
1880

Сын: Владимиров Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Владимирова Евгения Васильевна

Скородумка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
22.11.1885 ст.
Скородумка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Определён на штатное диаконское место.
Рождение ребёнка
1885

Сын: Владимиров Василий Александрович

Мать ребёнка: Владимирова Евгения Васильевна

Скородумка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
20.05.1891 ст.
Скородумка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Уволен за штат.
Смерть
28.10.1902 ст.
Скородумка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик Успенской Чернецкой церкви, 48 лет, от удушья.
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