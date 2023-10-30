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(Таджиева) Наиля
(Таджиева) Наиля
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1962
Пол
Женский
Отец
Таджиев Фуат
Мать
(Ибрагимов) Фатыма
1925 г.р.
Муж
Анвар
Дети
Ильдар
Мадина
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец:
Таджиев Фуат
Мать:
Фатыма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Мадина
Отец ребёнка:
Анвар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Ильдар
Отец ребёнка:
Анвар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Анвар
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