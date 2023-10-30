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(Таджиева) Наиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Таджиев Фуат

Мать: Фатыма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мадина

Отец ребёнка: Анвар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильдар

Отец ребёнка: Анвар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анвар

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