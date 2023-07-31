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Фёдор Федорович
Фёдор Федорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1744
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Фёдор Савельевич
1714 г.р.
Мать
Анна Ивановна
1716 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец:
Фёдор Савельевич
Мать:
Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно
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