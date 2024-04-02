Звегинцев Пётр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти09.04.1849 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Смерть
09.04.1849 ст.
9 апреля умер, 12 апреля 1849 г. в Москве похоронен действительного статского советника Звегинцева сын Пётр Александрович Звегинцев 3 лет от водяной. https://yandex.ru/archive/catalog/3ddae7b0-0239-4... Показать все
Похороны
12.04.1849 ст.