Звегинцев Пётр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звегинцев Пётр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

09.04.1849 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Звегинцев Александр Ильич

Мать: Звегинцева Мария Павловна

Смерть
09.04.1849 ст.
Москва, город федерального значения Москва
9 апреля умер, 12 апреля 1849 г. в Москве похоронен действительного статского советника Звегинцева сын Пётр Александрович Звегинцев 3 лет от водяной. https://yandex.ru/archive/catalog/3ddae7b0-0239-4... Показать все
Похороны
12.04.1849 ст.
Москва, город федерального значения Москва
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