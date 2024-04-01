Шайхрамов Салимгарай Шайхрамович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1904
Сын: Салимгараев Миннигарай Салимгараевич
Мать ребёнка: Субхизямал Сафиулловна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Салимгараев Саидгарай Салимгараевич
Мать ребёнка: Субхизямал Сафиулловна
Рождение ребёнка
16.05.1907
Сын: Салимгараев Минниахмад Салимгараевич
Мать ребёнка: Субхизямал Сафиулловна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Салимгараев Бахтигарай Салимгараевич
Мать ребёнка: Субхизямал Сафиулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Субхизямал Сафиулловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно