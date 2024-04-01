Шайхрамов Салимгарай Шайхрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайхрамов Салимгарай Шайхрамович

Место рождения

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усманов Шайхрам Габидуллович

Мать: Усманова Минзифа Мухаммедлатифовна

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.01.1904

Сын: Салимгараев Миннигарай Салимгараевич

Мать ребёнка: Субхизямал Сафиулловна

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1906

Сын: Салимгараев Саидгарай Салимгараевич

Мать ребёнка: Субхизямал Сафиулловна

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.05.1907

Сын: Салимгараев Минниахмад Салимгараевич

Мать ребёнка: Субхизямал Сафиулловна

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1910

Сын: Салимгараев Бахтигарай Салимгараевич

Мать ребёнка: Субхизямал Сафиулловна

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субхизямал Сафиулловна

Место жительства
Неизвестно
Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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