Гапшина (Клюкина) Пелагея Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смерти22.04.1863
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Клюкин Леонтий Маркелович
Мать: не указана
Бракосочетание
21.11.1850
Рождение ребёнка
23.10.1852
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Гапшин Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Гапшин Пётр Иванович
Отец ребёнка: Гапшин Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1857
Отец ребёнка: Гапшин Иван Георгиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.04.1863
Похороны
23.04.1863