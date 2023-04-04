Гапшина (Клюкина) Пелагея Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапшина (Клюкина) Пелагея Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

22.04.1863

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Клюкин Леонтий Маркелович

Мать: не указана

Бракосочетание
21.11.1850

Муж: Гапшин Иван Георгиевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
23.10.1852

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Гапшин Иван Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Гапшин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Гапшин Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Гапшин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Гапшин Иван Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
22.04.1863
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
23.04.1863
Тольятти, Тольятти, Самарская область