Лепин Эдуард Янович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепин Эдуард Янович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1929

Дочь: Козлова Алла Эдуардовна

Мать ребёнка: Лепина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лепин Вилен Эдуардович

Мать ребёнка: Лепина Анастасия

Смерть
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край