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Андрианова Марья Тарасова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрианов Роман Федоров

Смерть
После 1858
Юрцово, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)