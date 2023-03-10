Чесноков (Неизвестно) Мария Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чесноков (Неизвестно) Мария Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1902

Сын: Чесноков Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Чесноков Яков Варфоломеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
04.11.1904

Дочь: Матрёна Яковлевна

Отец ребёнка: Чесноков Яков Варфоломеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1904
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чесноков Яков Варфоломеевич

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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