Попова (Ровенская) Матрёна Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.10.1910
Дата смерти29.06.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1910
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Попов Василий
Рождение ребёнка
15.03.1933
Сын: Попов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Попов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Владимер Васильевич
Отец ребёнка: Попов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кереш Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Василий
Смерть
29.06.1985