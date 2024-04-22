Попова (Ровенская) Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова (Ровенская) Матрёна Ивановна

Попова (Ровенская) Матрёна Ивановна

avatar

Место рождения

Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

22.10.1910

Дата смерти

29.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1910

Отец: Ровенский Иван Филиппович

Мать: Ровенская Александра Ефимовна

Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Попов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий

Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.03.1933

Сын: Попов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий

Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Владимер Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий

Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кереш Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Василий

Смерть
29.06.1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close