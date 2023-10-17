Плотникова (Воробьева) Аполлинария? Климентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1908 ст.
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Юдино, Николаевская церковь
Место жительства
Неизвестно
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно