- Параскева / Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти28.06.1871 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 24.08.1850 ст.
Муж: - Ферапонт Устинович
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
До 12.04.1856 ст.
Сын: - Семён Ферапонтович
Отец ребёнка: - Ферапонт Устинович
Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
28.06.1871 ст.
Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область