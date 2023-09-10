- Параскева / Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Параскева / Прасковья Васильевна

- Параскева / Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

28.06.1871 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1830 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 24.08.1850 ст.

Муж: - Ферапонт Устинович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
До 12.04.1856 ст.

Сын: - Семён Ферапонтович

Отец ребёнка: - Ферапонт Устинович

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
28.06.1871 ст.
Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close