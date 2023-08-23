Юркова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Юрков Павел
Отец ребёнка: Юрков Фрол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Юрков Фрол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрков Яков
Отец ребёнка: Юрков Фрол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Юрков Фрол
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрков Фрол
Смерть
Неизвестно