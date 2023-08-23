Юркова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮркова Елена

Юркова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Юрков Павел

Отец ребёнка: Юрков Фрол

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Юрков Фрол

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрков Яков

Отец ребёнка: Юрков Фрол

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Юрков Фрол

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрков Фрол

Смерть
Неизвестно
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