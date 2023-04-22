Дедовиков Сафрон Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дедовиков Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Дедовиков Григорий Сафронович
Мать ребёнка: Дедовикова Ирина Никитична
Рождение ребёнка
20.05.1919
Сын: Дедовиков Александр Сафронович
Мать ребёнка: Дедовикова Ирина Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно