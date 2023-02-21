Вавренюк Вавронский Валерко — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавренюк Вавронский Валерко

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1900 г.р.

Дети

Добавил:

VL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1936

Дочь: Велина Вавренюк Валерьевна

Мать ребёнка: Петрунелия

Рождение ребёнка
16.02.1936

Дочь: Вавренюк Велина Валерьевна

Мать ребёнка: не указана

Половинники
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрунелия

Смерть
Неизвестно
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