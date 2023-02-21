Вавренюк Вавронский Валерко
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1936
Дочь: Велина Вавренюк Валерьевна
Мать ребёнка: Петрунелия
Рождение ребёнка
16.02.1936
Дочь: Вавренюк Велина Валерьевна
Мать ребёнка: не указана
Половинники
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрунелия
Смерть
Неизвестно