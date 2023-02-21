Лырчиков Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лырчиков Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1935

Дочь: Пономарева Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Лырчикова Анастасия

Магочи Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лырчиков Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Лырчикова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Федоровна

Мать ребёнка: Лырчикова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Лырчикова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Лырчикова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Федоровна

Мать ребёнка: Лырчикова Анастасия

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