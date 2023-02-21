Лырчиков Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1935
Дочь: Пономарева Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Лырчикова Анастасия
Магочи Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лырчиков Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Лырчикова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Федоровна
Мать ребёнка: Лырчикова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Лырчикова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Лырчикова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Федоровна
Мать ребёнка: Лырчикова Анастасия