Чугунова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1985
Дочь: Чугунова Надежда Валерьевна
Отец ребёнка: Чугунов Валерий Зотович
Рождение ребёнка
26.01.1988
Дочь: Чугунова Вероника Валерьевна
Отец ребёнка: Чугунов Валерий Зотович
Рождение ребёнка
25.05.1989
Сын: Чугунов Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Чугунов Валерий Зотович
Бракосочетание
Неизвестно