Чугунова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1985

Дочь: Чугунова Надежда Валерьевна

Отец ребёнка: Чугунов Валерий Зотович

Рождение ребёнка
26.01.1988

Дочь: Чугунова Вероника Валерьевна

Отец ребёнка: Чугунов Валерий Зотович

Рождение ребёнка
25.05.1989

Сын: Чугунов Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Чугунов Валерий Зотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чугунов Валерий Зотович

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