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(Каратеева) Карина Александровна
(Каратеева) Карина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Каратеев Александр Сергеевич
Мать
Коротина (Каратеева) Людмила
Дети
Не указаны
Добавил:
СЦ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Каратеев Александр Сергеевич
Мать:
Коротина Людмила
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