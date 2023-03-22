Перышкин (Перошкин-Перушкин) Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перышкин (Перошкин-Перушкин) Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Сын: Перышкин Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Лашино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Перышкина Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Лашино, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
Неизвестно
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