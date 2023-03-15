Халявина (Сандалова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1983
Дочь: Бетехтина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Халявин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Халявин Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область