Халявина (Сандалова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халявина (Сандалова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.?

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1983

Дочь: Бетехтина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Халявин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халявин Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Халявин Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халявин Сергей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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