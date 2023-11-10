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Аношин Потапий Ермилович

Место рождения

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.12.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1852 г.р.

Мать

До 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1870 ст.

Отец: Аношин Ермил Фёдорович

Мать: Аношина Прасковья Андреевна

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
07.12.1870 ст.
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Аношин Ермил Фёдорович. Отец. Казак Мухрановского форпоста Аношина Прасковья Андреевна. Мать Гарусин Иван Тимофеевич. Восприемник. Казак Мухрановского форпоста Жиркова Мария Евстафьевна. Восприемница.... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
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