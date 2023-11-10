Аношин Потапий Ермилович
Место рождения
Дата рождения01.12.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1870 ст.
Крещение
07.12.1870 ст.
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Аношин Ермил Фёдорович. Отец. Казак Мухрановского форпоста Аношина Прасковья Андреевна. Мать Гарусин Иван Тимофеевич. Восприемник. Казак Мухрановского форпоста Жиркова Мария Евстафьевна. Восприемница.... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно